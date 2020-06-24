Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.

Об этом глава государства заявил в ходе парада в честь 75-летия Победы на Красной площади.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение победы во Второй мировой войне и значение второго фронта, открытого в июне 1944 года.

«Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы», — заявил Путин.

Он отметил, что в России понимают, как важно укрепление дружбы и доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

«Среди них — создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», — заявил Путин.

Также президент отметил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.

RT ведёт прямую трансляцию парада.