Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.
Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности
  • РИА Новости

Об этом глава государства заявил в ходе парада в честь 75-летия Победы на Красной площади.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение победы во Второй мировой войне и значение второго фронта, открытого в июне 1944 года.

«Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы», — заявил Путин.

Он отметил, что в России понимают, как важно укрепление дружбы и доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

«Среди них — создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», — заявил Путин.

Также президент отметил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.

RT ведёт прямую трансляцию парада.

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