Токаев перед парадом рассказал Путину о впечатлениях от его статьи
- Reuters
«Я хочу поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьёй», — приводит Интерфакс слова Токаева.
Токаев отметил, что ему было интересно читать её.
«Я когда попросил дать мне документы, я так увлёкся этим», — ответил Путин.
18 июня в американском журнале The National Interest была опубликована статья Путина о Второй мировой войне, в которой он назвал решающим вклад СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья Путина вызвала значительный интерес в США.