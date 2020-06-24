Токаев перед парадом рассказал Путину о впечатлениях от его статьи

Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы пообщался с казахстанским коллегой Касым-Жоматом Токаевым. Глава Казахстана рассказал российскому лидеру о впечатлениях от его статьи об истории Второй мировой войны. Кадры показал телеканал «Россия 24».

«Я хочу поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьёй», — приводит Интерфакс слова Токаева.

Токаев отметил, что ему было интересно читать её.

«Я когда попросил дать мне документы, я так увлёкся этим», — ответил Путин.

18 июня в американском журнале The National Interest была опубликована статья Путина о Второй мировой войне, в которой он назвал решающим вклад СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья Путина вызвала значительный интерес в США.