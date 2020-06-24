За сутки в России скончались 154 пациента с коронавирусом

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В России в течение суток зарегистрировали 154 летальных исхода среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За сутки в России скончались 154 пациента с коронавирусом
  • Reuters

Общее число летальных случаев в стране достигло 8513.

«За последние сутки подтверждено 154 летальных случая... За весь период по России умерло 8513 человек», — говорится в сообщении.

Накануне скончались 153 человека с коронавирусом.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России низкая смертность от коронавируса благодаря раннему закрытию границы с Китаем и наращиванию тестирования.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от коронавируса.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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