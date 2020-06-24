За сутки в России скончались 154 пациента с коронавирусом
- Reuters
Общее число летальных случаев в стране достигло 8513.
«За последние сутки подтверждено 154 летальных случая... За весь период по России умерло 8513 человек», — говорится в сообщении.
Накануне скончались 153 человека с коронавирусом.
Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России низкая смертность от коронавируса благодаря раннему закрытию границы с Китаем и наращиванию тестирования.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от коронавируса.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.