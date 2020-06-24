В Амурской области произошёл пожар на лесопилке

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В Амурской области произошло возгорание на лесопилке площадью 1,5 тыс. кв. м.
В Амурской области произошёл пожар на лесопилке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание пиломатериалов на лесопилке общей площадью 1,5 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к настоящему моменту спасателям удалось локализовать возгорание.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в чердачном помещении в Центре помощи детям «Наш дом» в городе Зеленоградске Калининградской области.

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