Пожар произошёл в Центре помощи детям под Калиниградом

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Пожар произошёл в чердачном помещении в Центре помощи детям «Наш дом» в городе Зеленоградске Калининградской области.
Пожар произошёл в Центре помощи детям под Калиниградом
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке спортивного зала в центре помощи детям «Наш дом», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Отмечается, что площадь горения составляет 150 кв. м.

Была проведена эвакуация детей и персонала.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на севере Москвы произошёл пожар в ангаре на территории цементного завода.

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