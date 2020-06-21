Пожар произошёл в Центре помощи детям под Калиниградом
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«Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке спортивного зала в центре помощи детям «Наш дом», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
Отмечается, что площадь горения составляет 150 кв. м.
Была проведена эвакуация детей и персонала.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее на севере Москвы произошёл пожар в ангаре на территории цементного завода.