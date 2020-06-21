Пожар произошёл в Центре помощи детям под Калиниградом

Пожар произошёл в чердачном помещении в Центре помощи детям «Наш дом» в городе Зеленоградске Калининградской области.

«Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке спортивного зала в центре помощи детям «Наш дом», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Отмечается, что площадь горения составляет 150 кв. м.

Была проведена эвакуация детей и персонала.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на севере Москвы произошёл пожар в ангаре на территории цементного завода.