На севере Москвы произошёл пожар в ангаре на территории цементного завода, возгорание локализовано на площади 320 кв. м.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

«В 08:38 пожар локализован на площади 320 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошёл в ангаре, предназначенном под автосервис.

Как заявил источник агентства в экстренных службах, здание частично обрушилось, внутри могут находиться газовые баллоны.

Ранее в Благовещенске произошёл пожар на складе на площади более 500 кв. м.