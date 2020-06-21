Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям

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В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям
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«21 июня 2020 года в 05:17 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар в чердачном помещении в пристроенном кирпичном трёхэтажном здании размером 20 × 20 м», — указано в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 42 человека и 13 единиц техники. 

Пострадавших нет, эвакуированы 110 человек, в том числе 101 ребёнок.

Учебные помещения центра и спальный корпус не получили повреждений.

Ранее сообщалось о локализации пожара.

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