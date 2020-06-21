Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям

В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

vk.com

© mchs.kaliningrad