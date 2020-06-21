Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям
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«21 июня 2020 года в 05:17 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар в чердачном помещении в пристроенном кирпичном трёхэтажном здании размером 20 × 20 м», — указано в сообщении.
В ликвидации пожара были задействованы 42 человека и 13 единиц техники.
Пострадавших нет, эвакуированы 110 человек, в том числе 101 ребёнок.
Учебные помещения центра и спальный корпус не получили повреждений.
Ранее сообщалось о локализации пожара.