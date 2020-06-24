Источник: один человек пострадал при стрельбе в Москве

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Один человек получил ранение во время стрельбы на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Источник: один человек пострадал при стрельбе в Москве
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, стрельба произошла в ходе операции по задержанию криминальных лидеров.

«По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», — сказал собеседник.

15 июня на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу.

Двое полицейских получили ранения. Нападавший также пострадал и был доставлен в больницу. Позднее стрелок скончался.

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