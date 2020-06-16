СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве
- АГН «Москва»
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«Двое пострадавших сотрудников доставлены в медицинские учреждения города, где в настоящее время находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стрелок также госпитализирован, ему оказывается помощь.
На Ленинском проспекте в Москве 15 июня произошла стрельба. Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл стрельбу из травматического оружия.
В результате происшествия пострадали двое полицейских. Было возбуждено уголовное дело.