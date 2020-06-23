В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.
Накануне в Москве скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Общее число выздоровевших после прохождения лечения от инфекции в столице превысило 139 тыс.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.