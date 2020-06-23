В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Общее число летальных исходов в городе возросло до 3657, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.

Накануне в Москве скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число выздоровевших после прохождения лечения от инфекции в столице превысило 139 тыс.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.