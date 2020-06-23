Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.

Он считает, что к концу июля показатели ежедневной смертности от COVID-19 в столичном регионе снизятся в два-три раза.

«В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза», — приводит его слова РИА Новости.

Тавадян подчеркнул, что в столице и Подмосковье пик эпидемии коронавируса уже пройден. Он добавил, что большинство российских регионов также достигли пика и вышли на плато.

За время пандемии в России скончались 8206 пациентов с подтверждённым COVID-19. По данным оперштаба, за прошлые сутки зафиксировано 95 летальных случаев. При этом днём ранее скончались 109 пациентов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от коронавируса.