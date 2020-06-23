В Подмосковье рассказали о возвращении ещё 18 стационаров к оказанию плановой помощи

Медицинские учреждения Московской области продолжают возвращаться к прежнему режиму работы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу регионального Минздрава Светлану Стригункову.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет продолжать эту работу. Ранее мы вернули к работе по прежним профилям десять стационарных отделений», — сказала она.

По её словам, в ближайшее время будет восстановлено ещё 18 стационаров общей мощностью более 2,3 тыс. коек, в том числе в Бронницах, Мытищах, Реутове, Дедовске.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.