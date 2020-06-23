В ОНК сообщили о госпитализации Игоря Ишаева
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- РИА Новости
«Сегодня, 23 июня, при проверке спецприёмника №2 для лиц, отбывающих административный арест, выяснилось, что 19 июня Игорь Ишаев был госпитализирован в одну из городских больниц», — сказал Мельников, уточнив, что диагноз Ишаева не разглашается.
Правозащитник добавил со ссылкой на администрацию спецприёмника, что после лечения Ишаев должен вернуться в учреждение для отбывания наказания.
Ранее Пресненский суд арестовал Игоря Ишаева на 12 суток за вождение в нетрезвом виде (ч. 3 ст. 12.8 КоАП России). В спецприёмник он был помещён вечером 18 июня.