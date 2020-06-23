В ОНК сообщили о госпитализации Игоря Ишаева

Арестованный на 12 суток за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев вечером 19 июня был доставлен из спецприёмника в одну из московских больниц. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Сегодня, 23 июня, при проверке спецприёмника №2 для лиц, отбывающих административный арест, выяснилось, что 19 июня Игорь Ишаев был госпитализирован в одну из городских больниц», — сказал Мельников, уточнив, что диагноз Ишаева не разглашается.

Правозащитник добавил со ссылкой на администрацию спецприёмника, что после лечения Ишаев должен вернуться в учреждение для отбывания наказания.

Ранее Пресненский суд арестовал Игоря Ишаева на 12 суток за вождение в нетрезвом виде (ч. 3 ст. 12.8 КоАП России). В спецприёмник он был помещён вечером 18 июня.