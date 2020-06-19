В ОНК рассказали об условиях содержания Игоря Ишаева в спецприёмнике

Арестованный на 12 суток за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев вечером 18 июня был помещён в спецприёмник №2 ГУ МВД по городу Москве и содержится в камере один. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Игорь Ишаев сидит пока один в трёхместной камере, но одиночество ему не нравится, он просит его перевести в другую, где ребят побольше, хотя маловероятно, что он с такими ребятами встречался, — в спецприёмнике, как он утверждает, находится впервые», — сказал Мельников.

По его словам, в ходе проверки спецприёмника выяснилось, что Ишаеву, как и другим арестантам, выдали неполный комплект постельного белья.

«Члены ОНК попросили дежурного выдать Ишаеву и другим лицам, отбывающим административный арест вторые простыни (пододеяльники в этих учреждениях не полагаются. — RT), полотенца и гигиенические принадлежности — туалетную бумагу, зубную щётку и пасту», — отметил правозащитник.

Игорь Ишаев от ужина в спецприёмнике отказался и «выглядел слегка подавленным», добавил он.

«Он волнуется за свою возлюбленную, с которой в августе у него назначена свадьба. Обжаловать решение суда не собирается, говорит, что не видит в этом смысла. И ещё не намерен больше садиться за руль в России, говорит, что будет ездить с водителем», — уточнил ответственный секретарь ОНК.

Он также добавил, что администрации спецприёмника даны рекомендации в отношении медицинского контроля за здоровьем Ишаева.

Ранее Пресненский суд арестовал Игоря Ишаева на 12 суток за вождение в нетрезвом виде (ч. 3 ст. 12.8 КоАП России).