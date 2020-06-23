В Совфеде оценили предложение продлить выплаты соцработникам

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина продлить до 15 сентября выплаты социальным работникам.
В Совфеде оценили предложение продлить выплаты соцработникам
  • РИА Новости

«Это очень мощный набор мер поддержки в условиях выхода на режим обычной жизни. В рамках этих мер особо выделяются меры поддержки людей, которым досталось большего всего, тех, кому было труднее всего: медицина и социальные службы», — заявил Рязанский.

Он также обратил внимание на предложенную российским лидером повторную выплату в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.

«Конечно, выделена абсолютно чётко в условиях (пандемии. — RT) поддержка семей с детьми. Мне представляется, что это продуманные меры, шаги по материальной поддержке... Дан очень хороший настрой на выход граждан из кризиса», — считает сенатор.

Ранее Путин в ходе обращения к россиянам предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса.

RT вёл прямую трансляцию телеобращения президента.

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