Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за пандемии

Президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам в связи с пандемией коронавируса до 15 сентября. Об этом он сообщил в ходе обращения к россиянам.

Как отметил глава государства, борьба с эпидемией продолжается, а вместе с ней и напряжённая работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи.

«Поэтому принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. При этом особо подчеркну: стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождают от налогов, но и будут учитываться при учёте отпускных. Такое решение уже принято», — сказал Путин.

По его словам, допвыплаты предусмотрены и для сотрудников соцучреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов, психологов, медперсонала.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их на два месяца, то есть до 15 сентября», — заявил он.

RT ведёт прямую трансляцию телеобращения.