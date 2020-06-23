Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за пандемии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам в связи с пандемией коронавируса до 15 сентября. Об этом он сообщил в ходе обращения к россиянам.

Как отметил глава государства, борьба с эпидемией продолжается, а вместе с ней и напряжённая работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи.

«Поэтому принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. При этом особо подчеркну: стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождают от налогов, но и будут учитываться при учёте отпускных. Такое решение уже принято», — сказал Путин.

По его словам, допвыплаты предусмотрены и для сотрудников соцучреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов, психологов, медперсонала.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их на два месяца, то есть до 15 сентября», — заявил он.

RT ведёт прямую трансляцию телеобращения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить