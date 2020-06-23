Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал результаты проверки куриного филе.

«Применение антибиотиков и гормонов при промышленном производстве курятины регулируется строгими правилами, но мера эта разрешённая», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, выше установленных нормативов эти вещества могут быть в случае нарушения технологии.

Как отметил депутат, если речь идёт о следах, то они строго контролируются и фиксируются. В таких случаях производители получают замечания, уточнил он.

«Меры применяются не только по отношению к партии продукции с выявленными нарушениями, но и ко всему производству. То есть это обычная текущая работа», — добавил Онищенко.

Ранее, как сообщало kp.ru, эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.