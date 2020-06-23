Онищенко прокомментировал результаты проверки куриного филе

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал результаты проверки куриного филе.
Онищенко прокомментировал результаты проверки куриного филе
  • Pixabay

«Применение антибиотиков и гормонов при промышленном производстве курятины регулируется строгими правилами, но мера эта разрешённая», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, выше установленных нормативов эти вещества могут быть в случае нарушения технологии.

Как отметил депутат, если речь идёт о следах, то они строго контролируются и фиксируются. В таких случаях производители получают замечания, уточнил он.

«Меры применяются не только по отношению к партии продукции с выявленными нарушениями, но и ко всему производству. То есть это обычная текущая работа», — добавил Онищенко.

Ранее, как сообщало kp.ru, эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить