На дорогах Москвы за неделю не зафиксировано смертей в ДТП
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- РИА Новости
«Такие новости становятся для нас настоящим праздником. За прошлую неделю в ДТП никто не погиб — последний раз такое было два года назад», — указывается в сообщении в Telegram.
Ранее в Дептрансе отметили значительное увеличение числа поездок в метро и наземном транспорте Москвы по сравнению с минувшей неделей.
Во вторник, 9 июня, в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан.