На дорогах Москвы за неделю не зафиксировано смертей в ДТП

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За прошедшую неделю на дорогах Москвы впервые за два года не зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
На дорогах Москвы за неделю не зафиксировано смертей в ДТП
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Такие новости становятся для нас настоящим праздником. За прошлую неделю в ДТП никто не погиб — последний раз такое было два года назад», — указывается в сообщении в Telegram.

Ранее в Дептрансе отметили значительное увеличение числа поездок в метро и наземном транспорте Москвы по сравнению с минувшей неделей.

Во вторник, 9 июня, в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан.

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