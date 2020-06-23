На дорогах Москвы за неделю не зафиксировано смертей в ДТП

За прошедшую неделю на дорогах Москвы впервые за два года не зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

«Такие новости становятся для нас настоящим праздником. За прошлую неделю в ДТП никто не погиб — последний раз такое было два года назад», — указывается в сообщении в Telegram.

Ранее в Дептрансе отметили значительное увеличение числа поездок в метро и наземном транспорте Москвы по сравнению с минувшей неделей.

Во вторник, 9 июня, в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан.