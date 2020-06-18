Дептранс назвал прирост числа поездок в общественном транспорте Москвы

Число поездок в метро Москвы увеличилось на 210 тыс. по сравнению с минувшей неделей, а в наземном транспорте — на 70 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Метро — 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года (+210 тыс. поездок по сравнению с прошлой неделей)», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что на пригородных электричках стали совершать на 20 тыс. поездок больше, а число автомобилей увеличилось на 140 тыс.

Ранее стало известно, что на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена завершилось обновление парка поездов. Теперь там курсируют только составы нового поколения «Москва».