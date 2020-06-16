Все поезда на Таганско-Краснопресненской линии заменили составами «Москва»

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На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена завершилось обновление парка поездов. Теперь там курсируют только составы нового поколения «Москва».
Все поезда на Таганско-Краснопресненской линии заменили составами «Москва»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда, после Филёвской и Некрасовской», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Всего в метрополитене курсирует около 200 составов «Москва», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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