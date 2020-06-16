Все поезда на Таганско-Краснопресненской линии заменили составами «Москва»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда, после Филёвской и Некрасовской», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Всего в метрополитене курсирует около 200 составов «Москва», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.