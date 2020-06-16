Все поезда на Таганско-Краснопресненской линии заменили составами «Москва»

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена завершилось обновление парка поездов. Теперь там курсируют только составы нового поколения «Москва».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда, после Филёвской и Некрасовской», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Всего в метрополитене курсирует около 200 составов «Москва», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.