В Москве снизят стоимость проезда на одной из линий метро не в час пик

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на одной из линий Московского метрополитена в порядке эксперимента снизится цена проезда.
В Москве снизят стоимость проезда на одной из линий метро не в час пик
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку — подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», — говорится в статье Ликсутова на сайте мэра города.

Он отметил, что пилотный проект рассчитано запустить в сентябре.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 15 июня, в метро Москвы открылись все вестибюли станций, закрытые в период самоизоляции из-за сокращения пассажиропотока.

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