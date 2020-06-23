После выписки из больниц россияне продолжат лечение теми же лекарствами

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря корректировкам в лекарственном обеспечении пациентам будет позволено продолжать лечение на дому теми же препаратами, которые применялись в стационаре.

«Все мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления», — приводит ТАСС его слова.

Он сообщил о подписании постановления правительства «о внесении соответствующих корректировок в действующее регулирование в этой сфере».

По его словам, «пациенты получат возможность продолжать лечение в амбулаторных условиях тем же препаратом, который применяли в стационаре».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.