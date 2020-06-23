После выписки из больниц россияне продолжат лечение теми же лекарствами
- РИА Новости
«Все мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления», — приводит ТАСС его слова.
Он сообщил о подписании постановления правительства «о внесении соответствующих корректировок в действующее регулирование в этой сфере».
По его словам, «пациенты получат возможность продолжать лечение в амбулаторных условиях тем же препаратом, который применяли в стационаре».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.