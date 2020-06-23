Повар из Иркутска рассказал о работе во время пандемии

Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян рассказал о работе во время пандемии.

«Впервые за 15 лет столкнулся с тем, что люди моей профессии никому не нужны. Потом успокоился, начал думать, как выходить из этой ситуации. Стал проводить онлайн-мастер-классы по приготовлению разных блюд, рекламировал сыр», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей».

Мартиросян также устроился в кафе, где работала доставка блюд.

Как отметил предприниматель, закрывать только начавшийся бизнес по производству сыра он не намерен, поскольку кредитов нет, а помещение, где расположен цех, находится в его собственности.

Мартиросян добавил, что первые заказы уже есть, а на запланированные объёмы он надеется выйти через год-полтора.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.