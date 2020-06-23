В Крыму планируют открыть детские лагеря с 1 июля

В Крыму планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С 1 июля разрешена деятельность, которая ранее была приостановлена, — это деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность творческая, в области искусства, в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность физкультурно-оздоровительная», — заявила на заседании Совета министров республики заместитель руководителя аппарата правительства, начальник главного правового управления Ольга Дугаренко.

По её словам, все санаторно-курортные организации и предприятия должны подать уведомления о том, что берут на себя ответственность за выполнение требований Роспотребнадзора.

Действие режима повышенной готовности сохраняется.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.