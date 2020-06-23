Путин выступит с телеобращением
- РИА Новости
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«Ориентировочно в 15:00 мск президент сделает телеобращение к гражданам России», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, обращение будет «о текущем моменте», о предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии дел в экономике.
В начале апреля Путин также выступил с обращением к гражданам. Тогда он объявил о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса.
С 12 мая в России завершился период нерабочих дней.