Путин выступит с телеобращением

Российский лидер Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, ориентировочно оно состоится в 15:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что обращение будет «о текущем моменте».

«Ориентировочно в 15:00 мск президент сделает телеобращение к гражданам России», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, обращение будет «о текущем моменте», о предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии дел в экономике.

В начале апреля Путин также выступил с обращением к гражданам. Тогда он объявил о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса.

С 12 мая в России завершился период нерабочих дней.