Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
  • РИА Новости

Как передаёт «Российская газета», 24 июня объявлено нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы.

«За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — пояснили в Министерстве.

При этом, по данным Минтруда, если сотрудники организаций в силу специфики работы должны трудиться в официально установленный нерабочий день, то оплата им будет производится в обычном, а не в повышенном размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Ранее гендиректор Музея Победы на Поклонной горе, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник в беседе с kp.ru прокомментировал проведение парада 24 июня.

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