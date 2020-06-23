Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов
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Второе место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, тройку лидеров замкнул Московский физико-технический институт.
«Из 100 участников рейтинга 38 вузов представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург. Из нестоличных вузов самым успешным в рейтинге оказался екатеринбургский Уральский федеральный университет имени Ельцина (четвёртое место)», — говорится в сообщении.
Ранее МГУ был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.