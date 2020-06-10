МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

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Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что данный рейтинг включает в себя тысячу университетов мира и использует шесть показателей: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.

Также сообщается, что МГУ достиг своего лучшего результата с 2004 года, заняв 74-е место в мире.

Среди российских вузов второй место занял Санкт-Петербургский государственный университет (225-е место в мире), третье место — Новосибирский государственный университет (228-е место в мире).

11 марта стало известно, что выпускники Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова оказывают наибольшее влияние на общество и чаще добиваются успеха в политике, науке, искусстве, бизнесе и других сферах деятельности.

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