МГУ возглавил рейтинг самых влиятельных вузов в России

Выпускники Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова оказывают наибольшее влияние на общество и чаще добиваются успеха в политике, науке, искусстве, бизнесе и других сферах деятельности.

Об этом свидетельствует исследование рейтингового агентства RAEX.

«Самым влиятельным вузом России признан Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что выпускники МГУ оказывают высокое влияние на формирование элит, научное сообщество, молодёжь и интернет-аудиторию.

Рейтинг из 75 высших учебных заведений был сформирован по 15 критериям на основе анализа анкет вузов и данных независимых источников.

В частности, были использованы данные Минобрнауки России о трудоустройстве выпускников, базы Web Of Science Core Collection, интернет-энциклопедии Wikipedia, веб-аналитики Alexa, социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook, а также собственные данные агентства RAEX.

На втором месте рейтинга находится Санкт-Петербургский государственный университет с отставанием от МГУ почти в два раза.

В пятёрку лидеров также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский физико-технический институт и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

В топ-10 влиятельных вузов России вошли восемь университетов Москвы и два — из Петербурга.

Генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков пояснил, что столица «уверенно побеждает в борьбе за сильных абитуриентов», которые после окончания обучения получают более широкие возможности для построения успешной карьеры.

«Впоследствии добившиеся успеха выпускники оказывают уже непосредственное влияние на общество — от политических решений и бизнес-стратегий до научного, идеологического и культурного влияния», — отметил Гришанков.

Ранее девять программ российских вузов вошли в топ-50 предметных рейтингов лучших университетов мира.

В 2019 году ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.