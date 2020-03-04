Российские вузы вошли в рейтинги QS лучших университетов мира

Глобальное аналитическое агентство QS обнародовало результаты предметных рейтингов лучших университетов мира.

Как сообщает «Российская газета», в топ-50 попали девять программ российских вузов: пять программ от МГУ имени М.В. Ломоносова и по одной программе от Санкт-Петербургского горного университета, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, МИСиС и Высшей школы экономики.

Отмечается, что в рейтинге QS также представлены вузы — участники Проекта 5-100: ВШЭ, НГУ, МФТИ, УрФУ, ТГУ, Университет ИТМО, МИСиС, ТПУ и МИФИ.

«Результаты этого года — наверное, самое наглядное доказательство эффективности Проекта 5-100. Образовательных программ, поднявшихся в рейтинге, в этом году примерно в четыре раза больше, чем тех, которые потеряли свои позиции», — заявила региональный директор рейтингов QS Зоя Зайцева.

Она уточнила, что 26 программ, реализуемых в вузах Проекта 5-100, в этом году вошли в рейтинг впервые.

В 2019 году ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.