Пять подмосковных вузов вошли в топ-100 лучших учебных заведений России

Агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг лучших высших учебных заведений страны, в который в этом году вошли пять вузов Подмосковья.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, два из них попали в этот список впервые.

Как передаёт телеканал «360», университет «Дубна» переместился на одну позицию вверх и занял 56-е место, Московский государственный областной университет поднялся с 74-го места на 69-е, а Технологический университет, расположенный в Королёве, занял 72-ю строчку рейтинга (по сравнению с 73-й позицией в прошлом году).

Отмечается также, что в рейтинг впервые вошли Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева (92-е место) и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны (99-е место).

«Три наших вуза традиционно входят в список лучших. Впервые вошли ещё Орехово-Зуевский университет и Коломенский — это большая победа», — заявила Ирина Каклюгина.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.