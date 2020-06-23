Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса

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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Оперативный штаб даёт оперативные данные. Безусловно, там самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему», — заявил он.

По его словам, у Росстата «другая методология расчёта», ведомство опирается на сведения, полученные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, то есть на свидетельства о смерти.

Малков заявил, что одной из проблем является то, что на момент регистрации смерти скончавшегося от COVID-19 может ещё не быть окончательного медицинского свидетельства, также требуется время, чтобы его занесли в базу данных.

Он также добавил, что данные Росстата по смертности от COVID-19 ещё будут уточняться.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России низкая смертность от коронавируса благодаря раннему закрытию границы с Китаем и наращиванию тестирования.

По её словам, в январе и феврале шла подготовка российской медицинской сети к оказанию медицинской помощи.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от коронавируса.

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