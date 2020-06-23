Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, он прокомментировал публикации с предложениями рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ из-за решения США продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI.
Кравченко отметил, что в операционную зону ответственности ЧФ входят Чёрное, Азовское и Средиземное моря.
По его словам, структура флота сформирована таким образом, чтобы купировать угрозы в регионе на любом направлении.
«Азовское море не является исключением, дополнительных командований формировать здесь не имеет смысла, сил достаточно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Украина может закупить у США партию патрульных катеров Mark VI.
Подробнее — в материале RT.