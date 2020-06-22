Суд арестовал подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

Суд отправил под арест до 21 августа Виталия Васильева, подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента в Волгограде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

РИА Новости