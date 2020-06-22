Суд арестовал подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
- РИА Новости
«Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде ареста до 21 августа», — сообщила Вальковская.
По информации СК, уточняет агентство, подозреваемый не отрицает свою причастность к убийству студента.
В середине июня Newinform передавал, что в Волгограде завели уголовное дело по факту убийства 17-летнего студента-медика.
Позднее в СК заявили о задержании в Смоленске подозреваемого в убийстве.
12 июня в Ворошиловском районе Волгограда было найдено тело несовершеннолетнего учащегося первого курса медицинского университета, который скончался от множественных колото-резаных ран.
По некоторым данным, погибший был гражданином Азербайджана.