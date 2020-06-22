Суд арестовал подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

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Суд отправил под арест до 21 августа Виталия Васильева, подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента в Волгограде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
  • РИА Новости

«Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде ареста до 21 августа», — сообщила Вальковская.

По информации СК, уточняет агентство, подозреваемый не отрицает свою причастность к убийству студента.

В середине июня Newinform передавал, что в Волгограде завели уголовное дело по факту убийства 17-летнего студента-медика. 

Позднее в СК заявили о задержании в Смоленске подозреваемого в убийстве. 

12 июня в Ворошиловском районе Волгограда было найдено тело несовершеннолетнего учащегося первого курса медицинского университета, который скончался от множественных колото-резаных ран.

По некоторым данным, погибший был гражданином Азербайджана. 

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