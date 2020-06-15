В Волгограде завели дело по факту убийства студента-медика
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Тело нашли 13 июня на Рабоче-Крестьянской улице.
«По данным следствия, потерпевший являлся студентом первого курса медицинского вуза. 12 июня 2020 года он находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе областного центра, откуда поздно ночью пешком отправился домой — в общежитие учебного заведения», — рассказали в СУ СК России по Волгоградской области.
По пути на студента напал неизвестный с ножом. Пострадавший скончался на месте.
Изъяты записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.