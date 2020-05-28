В ЯНАО перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 1993 году

В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В ходе предварительного следствия житель города Муравленко с учётом добытых неопровержимых доказательств признал вину и дал показания.

В июле 1993 года он под предлогом возврата карточного долга напал на своего знакомого и убил его. У жертвы не было денег, поэтому преступник забрал ключи от автомобиля и компьютерную технику, после чего совершил поджог. Похищенное имущество было продано.

Ранее, как сообщал Nation News со ссылкой на СУ СК по Саратовской области, суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.