В ЯНАО перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 1993 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В ходе предварительного следствия житель города Муравленко с учётом добытых неопровержимых доказательств признал вину и дал показания.
В июле 1993 года он под предлогом возврата карточного долга напал на своего знакомого и убил его. У жертвы не было денег, поэтому преступник забрал ключи от автомобиля и компьютерную технику, после чего совершил поджог. Похищенное имущество было продано.
Ранее, как сообщал Nation News со ссылкой на СУ СК по Саратовской области, суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.