Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Волгоградской области.
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
  • РИА Новости

«Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий», — заявили в СК.

Подозреваемого — жителя Советского района Волгоградской области 1998 года рождения — этапируют в Волгоград.

Как заявила глава пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, подозреваемый был задержан в такси. 

Вечером 12 июня в Ворошиловском районе Волгограда обнаружили тело несовершеннолетнего учащегося первого курса медицинского университета, который скончался от множественных колото-резаных ран. По данным источника агентства, погибший был гражданином Азербайджана. Возбуждено уголовное дело.

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