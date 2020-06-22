В Совфеде прокомментировали новый этап снятия ограничений в Москве

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал объявление нового этапа отмены ограничений в Москве, которые были введены из-за коронавируса.

«Я оцениваю это решение только с позитивной стороны. Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жёсткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни. И при этом не снижаем степень внимательности. Относиться к ситуации бесшабашно нельзя. Коронавирус живёт с нами, он рядом. Степень его влияния на наше здоровье несколько уменьшилась, но она не сведена к нулю», — сказал сенатор.

Рязанцев отметил, что всем «надо сохранять некую осторожность и на будущее».

«Теперь нам надо привыкнуть к мысли, что мы должны быть более внимательны к тем процессам, к которым раньше так внимательно не относились. Я имею в виду личную гигиену, мытьё овощей и фруктов, взаимоотношения на почве коллективных посиделок и так далее. То есть всё нужно делать с некой степенью осторожности», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве.

С 23 июня заработают рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.