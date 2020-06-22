Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Так, с 23 июня откроются рестораны и фитнес-клубы.

«Ещё раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений», — написал он.

Так, с 23 июня «после трёх месяцев перерыва» заработают рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Кроме того, отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, а учреждения социальной защиты населения возвращаются к обычному режиму работы.

В Москве с 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, а также музеи, выставочные залы и зоопарки.