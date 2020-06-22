Два отделения больницы Севастополя перевели в режим обсервации из-за COVID-19

Два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«У нас выявлен медицинский сотрудник в 1-й городской больнице, в отделении офтальмологии. А также выявлен заболевший коронавирусной инфекцией в отделении урологии», — заявил директор городского Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По его словам, данные отделения находятся в режиме оказания медпомощи, но закрыты на госпитализацию и выписку.

Также стало известно, что в Мурманской области отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов, прибывающих для смены. Об этом сообщает Nord-News.

«Для экипажей, прибывших в регион после рейса из других государств, правила остаются прежними: двухнедельная самоизоляция и тестирование», — отметили в региональном оперативном штабе.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.