Два отделения больницы Севастополя перевели в режим обсервации из-за COVID-19

Короткая ссылка
Два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.
Два отделения больницы Севастополя перевели в режим обсервации из-за COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«У нас выявлен медицинский сотрудник в 1-й городской больнице, в отделении офтальмологии. А также выявлен заболевший коронавирусной инфекцией в отделении урологии», — заявил директор городского Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По его словам, данные отделения находятся в режиме оказания медпомощи, но закрыты на госпитализацию и выписку.

Также стало известно, что в Мурманской области отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов, прибывающих для смены. Об этом сообщает Nord-News.

«Для экипажей, прибывших в регион после рейса из других государств, правила остаются прежними: двухнедельная самоизоляция и тестирование», — отметили в региональном оперативном штабе.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить