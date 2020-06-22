В Минкомсвязи объяснили решение о разблокировке Telegram

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Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
В Минкомсвязи объяснили решение о разблокировке Telegram
  • РИА Новости

«Решение было принято не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке», — приводит ТАСС его слова.

При этом он подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не предпринимала попыток заблокировать Telegram.

«Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», — добавил он.

18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение снять требования по ограничению доступа к Telegram. 

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал такое решение

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