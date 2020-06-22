Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений

Российский лидер Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире Первого канала заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Президент, особенно на всех первых этапах, когда у нас пошёл рост, очень внимательно следил за этой ситуацией, он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, Путин «очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться осторожно к открытию и снятию ограничительных мероприятий».

В конце мая Путин призвал шаг за шагом «открывать экономику», её ключевые отрасли, отметив, что это является основой восстановления занятости в стране.

Как отмечали власти Москвы, оставшиеся ограничения в городе будут сняты не ранее середины июля.