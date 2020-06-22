В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня

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Режим повышенной готовности, введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлён в Свердловской области до 29 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Подписал указ о продлении всех ограничительных мер ещё на неделю — до 29 июня», — написал он в Instagram.

Куйвашев отметил снижение числа новых случаев заболевания COVID-19 в регионе.

«Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — заявил губернатор.

9 июня сообщалось о возобновлении работы в регионе магазинов с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м.

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