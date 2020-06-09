В Свердловской области ослабили ограничения для магазинов

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе решили возобновить работу магазинов с отдельным входом и площадью не менее 400 кв. м. При этом остальные ограничения в области продлили до 15 июня.
В Свердловской области ослабили ограничения для магазинов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом глава региона написал в своём Instagram.

«Я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ», — сообщил он.

По словам Куйвашева, возобновить деятельность смогут лишь те организации, которые обеспечат безопасность сотрудников и покупателей.

Губернатор призвал, чтобы в магазинах не находилось одновременно много людей, соблюдался масочный режим. Также он заявил о необходимости использования антисептиков и регулярной дезинфекции помещений.

Он добавил, что для остальных сфер продолжают действовать ограничительные меры до 15 июня. Это не касается сфер, которым ранее было разрешено работать в регионе, уточнил Куйвашев.

Ранее режим самоизоляции в Свердловской области продлили до 8 июня.

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