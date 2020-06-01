Режим самоизоляции продлён в Свердловской области до 8 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал он в Instagram.

Куйвашев добавил, что в регионе каждый день отмечается более 200 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В связи с этим губернатор подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 283 случая инфицирования COVID-19.

Подробнее об эпидемиологической ситуации в стране — в материале RT.

Ранее главный педиатр Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал НСН, как организовать жизнь детей в условиях изоляции.