Режим самоизоляции продлён в Свердловской области до 8 июня

Короткая ссылка
Режим самоизоляции продлён в Свердловской области до 8 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Режим самоизоляции продлён в Свердловской области до 8 июня
  • РИА Новости

«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал он в Instagram.

Куйвашев добавил, что в регионе каждый день отмечается более 200 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В связи с этим губернатор подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 283 случая инфицирования COVID-19.

Подробнее об эпидемиологической ситуации в стране — в материале RT.

Ранее главный педиатр Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал НСН, как организовать жизнь детей в условиях изоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить