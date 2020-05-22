В Свердловской области ограничительные меры продлены до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в регионе, связанные с пандемией коронавируса, до 1 июня.

«Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня», — написал он в Instagram.

По его словам главы, наибольшее количество заболеваний в Екатеринбурге зарегистрировано в Железнодорожном районе, где с начала мая коронавирус был выявлен у 349 человек.

Среди них 57 сотрудников склада магазина «Красное & Белое», всего на складе заразились более 150 человек.

С 1 мая в Свердловской области был введён масочный режим.