В Свердловской области с 1 мая введут масочный режим

В Свердловской области с 1 по 11 мая устанавливается масочный режим, следует из заявления губернатора региона Евгения Куйвашева.

Он опубликовал в Instagram изменения в свой указ о введении режима повышенной готовности.

«Всем, кто выходит на улицу с 1 по 11 мая, в обязательном порядке нужно использовать средства индивидуальной защиты», — написал губернатор.

По его словам, это могут быть маски или респираторы.

Ранее стало известно о введении масочного режима в Калужской и Самарской областях.