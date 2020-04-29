В Свердловской области с 1 мая введут масочный режим
- © Артур Лебедев
- РИА Новости
Он опубликовал в Instagram изменения в свой указ о введении режима повышенной готовности.
«Всем, кто выходит на улицу с 1 по 11 мая, в обязательном порядке нужно использовать средства индивидуальной защиты», — написал губернатор.
По его словам, это могут быть маски или респираторы.
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Впереди майские праздники, которые, как вы знаете, решением президента Владимира Путина установлены с 1 по 11 мая. Это все — нерабочие дни. Я понимаю, что многие захотят поехать за город, дачный сезон в самом разгаре. Но мы не можем допустить, чтобы эти выходные дни обернулись всплеском заболеваемости. Поэтому я установил дополнительные правила на этот период в рамках режима повышенной готовности, который продолжает действовать для борьбы с пандемией коронавируса. Во-первых, всем, кто выходит на улицу с 1 по 11 мая, в обязательном порядке нужно использовать средства индивидуальной защиты. Это могут быть маски или респираторы по вашему желанию. Во-вторых, если организации разрешено работать, все сотрудники должны получить справки от работодателя по шаблону, который я публикую дополнительно здесь. В-третьих, мы организуем мониторинг перемещения граждан по межмуниципальным автобусным маршрутам. Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт. Длинные майские праздники — вынужденная мера. Пик заболеваемости еще не пройден. В Свердловской области ситуация остается напряженной: за неделю количество инфицированных увеличилось почти в три раза. Сейчас мы контролируем ситуацию, вся система здравоохранения региона перестроена под решение актуальных задач. Сегодняшним указом я дополнительно установил: все больные COVID-19 будут получать лекарства бесплатно. Больным в стационарах будут выдавать медикаменты прямо в больнице. Те, у кого появились подозрения на COVID-19, смогут получить лекарства у врача в поликлинике. Думаю, все согласятся, что мы не должны провоцировать дополнительные вспышки новой инфекции. Работа на дачных участках – это одно, а большие компании с шашлыками – это совсем другое. От последнего предлагаю временно отказаться.
Ранее стало известно о введении масочного режима в Калужской и Самарской областях.