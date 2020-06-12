В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Зарегистрировано ещё 320 случаев COVID-19 на Среднем Урале», — приводит URA.RU сообщение штаба.

Отмечается, что из них 203 случая подтверждены у жителей Екатеринбурга, также заболевшие выявлены в Асбесте, Белоярском, Берёзовском, Бисерти, Богдановиче, Верхнем Дуброве, Верхней Пышме, Верхней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Полевском, Первоуральске, Ревде, Реже, Серове, Среднеуральске, Сысертском и Талицком городских округах.

При этом состояние 81 пациента оценивается как тяжёлое, 74 из этого числа находятся в реанимации, в том числе 39 — на искусственной вентиляции лёгких.

547 больных находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных состояние удовлетворительное.

Кроме того, за минувшие сутки были выписаны 122 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 3912 человек.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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