В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.

«Зарегистрировано ещё 320 случаев COVID-19 на Среднем Урале», — приводит URA.RU сообщение штаба.

Отмечается, что из них 203 случая подтверждены у жителей Екатеринбурга, также заболевшие выявлены в Асбесте, Белоярском, Берёзовском, Бисерти, Богдановиче, Верхнем Дуброве, Верхней Пышме, Верхней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Полевском, Первоуральске, Ревде, Реже, Серове, Среднеуральске, Сысертском и Талицком городских округах.

При этом состояние 81 пациента оценивается как тяжёлое, 74 из этого числа находятся в реанимации, в том числе 39 — на искусственной вентиляции лёгких.

547 больных находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных состояние удовлетворительное.

Кроме того, за минувшие сутки были выписаны 122 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 3912 человек.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.