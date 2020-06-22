В Крыму рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году

В Крыму рассказали о проведении Единого государственного экзамена в 2020 году.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на первого заместителя министра образования, науки и молодёжи региона Валентину Бойко.

«На сегодняшний день у нас в девятых классах более 18 тыс. обучающихся, в 11-х классах на ЕГЭ зарегистрированы 8,9 тыс., а с выпускниками прошлых лет — более 10 тыс. человек», — заявила она.

По её словам, в нынешнем учебном году выпускаются около 10,5 тыс. учащихся.

Ранее, как сообщали «Юга.ру», министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев рассказал о проведении ЕГЭ.