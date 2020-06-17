В Адыгее рассказали о проведении ЕГЭ

Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев рассказал о проведении Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает «Юга.ру».

Как отметил Керашев, наиболее популярным предметом стало обществознание. В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 732 человека — более 44%.

Второе место занимает математика — 726 выпускников.

Министр уточнил, что результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки в аттестатах. Экзамены будут сдавать те, кому результаты необходимы для поступления в вуз.

В республике сформируют десять пунктов сдачи ЕГЭ.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов в беседе с «Известиями» прокомментировал идею ужесточения правил проведения единого госэкзамена.